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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 06 Maggio 2026
in aggiornamento

Porta Sant’Agostino nuovamente chiusa. Camion fa cadere il ponteggio appena montato- Foto

L’INCIDENTE. Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata e danneggiata da un mezzo dell’Aprica. Riaperta solo in serata dopo il montaggio di un ponteggio che ora è stato divelto.

Porta Sant’Agostino nuovamente chiusa. Camion fa cadere il ponteggio appena montato- Foto
L’autocarro che ha divelto il ponteggio che era stato eretto a protezione di Porta Sant’Agostino dopo il danneggiamento che un’altro mezzo pesante aveva provocato nella giornata di martedì 5 maggio

Bergamo

Porta Sant’Agostino è ancora chiusa, dopo l’incidente di martedì quando un mezzo dell’Aprica, aveva urtato la struttura facendo cadere calcinacci a terra, oggi, mercoledì 6 maggio, verso le 13.30 un camion ha divelto i ponteggi che erano stati montati a protezione della porta e per prevenire ulteriori cadute di calcinacci.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale che hanno bloccato ancora l’accesso a Città Alta. Ci vorrà qualche ora prima di poter ripristinare il ponteggio e fino allora vige il divieto assoluto di passaggio. Dopo la riapertura sarà comunque proibito il passaggio dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate.

Porta Sant’Agostino nuovamente chiusa

Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata e danneggiata da un mezzo dell’Aprica. Riaperta solo in serata dopo il montaggio di un ponteggio che mercoledì è stato divelto.

Bedolis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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