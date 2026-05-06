Porta Sant’Agostino nuovamente chiusa. Camion fa cadere il ponteggio appena montato- Foto
L’INCIDENTE. Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata e danneggiata da un mezzo dell’Aprica. Riaperta solo in serata dopo il montaggio di un ponteggio che ora è stato divelto.
Bergamo
Porta Sant’Agostino è ancora chiusa, dopo l’incidente di martedì quando un mezzo dell’Aprica, aveva urtato la struttura facendo cadere calcinacci a terra, oggi, mercoledì 6 maggio, verso le 13.30 un camion ha divelto i ponteggi che erano stati montati a protezione della porta e per prevenire ulteriori cadute di calcinacci.
Sul posto vigili del fuoco e polizia locale che hanno bloccato ancora l’accesso a Città Alta. Ci vorrà qualche ora prima di poter ripristinare il ponteggio e fino allora vige il divieto assoluto di passaggio. Dopo la riapertura sarà comunque proibito il passaggio dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate.
Porta Sant’Agostino nuovamente chiusa
Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata e danneggiata da un mezzo dell’Aprica. Riaperta solo in serata dopo il montaggio di un ponteggio che mercoledì è stato divelto.
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