Porta Sant’Agostino nuovamente chiusa. Camion fa cadere il ponteggio appena montato- Foto

Porta Sant’Agostino è ancora chiusa, dopo l’incidente di martedì quando un mezzo dell’Aprica, aveva urtato la struttura facendo cadere calcinacci a terra, oggi, mercoledì 6 maggio, verso le 13.30 un camion ha divelto i ponteggi che erano stati montati a protezione della porta e per prevenire ulteriori cadute di calcinacci.