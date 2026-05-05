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Cronaca / Bergamo Città Martedì 05 Maggio 2026
in aggiornamento

Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto

L’INCIDENTE. Danni alla struttura e sassi a terra, traffico in tilt e bus bloccati. La Polizia locale anche in viale Vittorio Emanuele per gestire l’accesso verso Città Alta. L’urto nella tarda mattinata di martedì 5 maggio intorno alle 13.

Redazione Web
Redazione Web
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto
I tecnici della manutenzione al lavoro per mettere in sicurezza Porta Sant’Agostino dopo l’urto da parte di un mezzo
(Foto di Bedolis)

Disagi dalla tarda mattinata di oggi, martedì 5 maggio, a Bergamo, dove è stato chiuso l’accesso a Città Alta da Porta Sant’Agostino. Secondo le prime informazioni, un mezzo avrebbe urtato la storica porta. L’impatto ha provocato lo sbrecciamento di una parte della muratura, con la conseguente caduta di alcuni sassi sull’area sottostante provocando danni di una certa evidenza.

Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto
Le pietre cadute dopo l’urto causato da un mezzo in Porta Sant’Agostino in Città Alta
Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto
Traffico deviato in Città Alta

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad avviare le verifiche necessarie per accertare l’entità dei danni. Presenti anche i tecnici per le operazioni di manutenzione e controllo della stabilità.

Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto
Il punto da cui c’è stato il distacco
Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto
Stop all’accesso in Città Alta con la presenza della Polizia locale

La chiusura ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità: traffico intorno alle 13 congestionato in via Tre Armi, con difficoltà sia per chi sale sia per chi scende, mentre si registrano disagi anche alle fermate dei bus, con attese prolungate per i mezzi non in transito. La Polizia locale di Bergamo è dispiegata anche in città bassa e sta deviando il traffico all’imbocco di viale Vittorio Emanuele verso Città Alta.Per consentire gli interventi e garantire la sicurezza, la porta resta chiusa al passaggio.

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