Un mezzo urta Porta Sant’Agostino: accesso chiuso a Città Alta e traffico in tilt - Foto

Disagi dalla tarda mattinata di oggi, martedì 5 maggio, a Bergamo, dove è stato chiuso l’accesso a Città Alta da Porta Sant’Agostino . Secondo le prime informazioni, un mezzo avrebbe urtato la storica porta . L’impatto ha provocato lo sbrecciamento di una parte della muratura , con la conseguente caduta di alcuni sassi sull’area sottostante provocando danni di una certa evidenza.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad avviare le verifiche necessarie per accertare l’entità dei danni. Presenti anche i tecnici per le operazioni di manutenzione e controllo della stabilità.

La chiusura ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità: traffico intorno alle 13 congestionato in via Tre Armi, con difficoltà sia per chi sale sia per chi scende, mentre si registrano disagi anche alle fermate dei bus, con attese prolungate per i mezzi non in transito. La Polizia locale di Bergamo è dispiegata anche in città bassa e sta deviando il traffico all’imbocco di viale Vittorio Emanuele verso Città Alta.Per consentire gli interventi e garantire la sicurezza, la porta resta chiusa al passaggio.