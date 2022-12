Città Alta, restaurata la scala tra la Basilica di Santa Maria Maggiore e l’ex Ateneo - Foto

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di sistemazione della scalinata, intervento voluto dal Comune di Bergamo e realizzato in alcune settimane in vista della Capitale Italiana della Cultura 2023.

La scala è costituita da due rampe intervallate da un ampio pianerottolo: la prima rampa, più lunga della seconda, è definita da un lato dalla parete della sagrestia della basilica e dall’altro lato da un parapetto pieno sormontato da una copertina in pietra arenaria, mentre la seconda rampa rimane confinata tra le pareti della sagrestia e dall’Ateneo.