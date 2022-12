Clarisse, l’ex convento di Bergamo rivivrà all’insegna del verde e del padel

Uno degli sport più in voga del momento sarà il volano per la riqualificazione e rigenerazione urbana di un vero e proprio buco nero nel cuore di Boccaleone . Parliamo dell’ ex convento delle Clarisse , con il tempo divenuto teatro di degrado e rifugio per sbandati. Una decina d’anni fa un clochard in cerca di riparo dal freddo morì precipitando in una tromba dell’ascensore incompleta. E nel 2014 divampò nello stabile un incendio, forse provocato da un fuoco acceso da qualcuno per riscaldarsi. Ma ora questo comparto si prepara a rinascere nel segno del padel (disciplina di derivazione tennistica molto in voga al momento).