Climber bergamasco ferito alla testa da un sasso durante un’arrampicata nel Veronese
L’INFORTUNIO. Un incidente in falesia ha coinvolto un climber bergamasco nella mattinata di domenica 3 maggio a Dolcè, in provincia di Verona.
Verona
L’uomo, 31 anni, è stato colpito alla testa da un sasso mentre stava facendo sicurezza a un compagno impegnato su una via alla Falesia degli Amici a Dolcè.
Sasso colpisce un freeclimber: scatta l’allarme
L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.40. Secondo quanto ricostruito, il sasso si è staccato improvvisamente dall’alto, colpendo il 31enne mentre si trovava alla base della parete. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi.
Intervento dell’elisoccorso di Verona
Sul posto è stato inviato l’elicottero di Verona Emergenza. L’equipaggio è riuscito a individuare rapidamente il luogo dell’incidente anche grazie ai segnali fatti da terra dal compagno dell’infortunato. Il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di circa 50 metri.
Trasporto in ospedale a Negrar
Una volta raggiunto, il climber è stato valutato: aveva riportato un taglio alla testa. In accordo con il medico, è stato verricellato a bordo dell’eliambulanza e trasportato in un vicino campo base, dove il personale sanitario ha prestato le prime cure. Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Negrar per ulteriori accertamenti.
Le sue condizioni non risultano gravi, ma l’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla caduta di materiale roccioso durante le attività in falesia.
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