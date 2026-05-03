Climber bergamasco ferito alla testa da un sasso durante un’arrampicata nel Veronese

L’uomo, 31 anni, è stato colpito alla testa da un sasso mentre stava facendo sicurezza a un compagno impegnato su una via alla Falesia degli Amici a Dolcè.

Sasso colpisce un freeclimber: scatta l’allarme

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.40. Secondo quanto ricostruito, il sasso si è staccato improvvisamente dall’alto, colpendo il 31enne mentre si trovava alla base della parete. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi.

Intervento dell’elisoccorso di Verona

Sul posto è stato inviato l’elicottero di Verona Emergenza. L’equipaggio è riuscito a individuare rapidamente il luogo dell’incidente anche grazie ai segnali fatti da terra dal compagno dell’infortunato. Il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di circa 50 metri.

Trasporto in ospedale a Negrar

Una volta raggiunto, il climber è stato valutato: aveva riportato un taglio alla testa. In accordo con il medico, è stato verricellato a bordo dell’eliambulanza e trasportato in un vicino campo base, dove il personale sanitario ha prestato le prime cure. Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Negrar per ulteriori accertamenti.