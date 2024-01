Code per pagare il parcheggio. «In arrivo una terza cassa»

Lunghe code e attese per il pagamento alle casse automatiche del parcheggio Nord dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Questo raccontano le fotografie pubblicate sui social network e destinate alla posta della nostra redazione che riaccendono, ancora una volta, i riflettori su una problematica molto sentita dai bergamaschi utenti della struttura sanitaria.

Per cercare di risolvere o, almeno, limitare il disagio, la società «Bergamo Hospital Parking», che gestisce i parcheggi a servizio dell’ospedale (con in totale 2.300 posti auto) sta lavorando a nuove soluzioni in previsione del 2024, tra cui l’installazione di una nuova cassa automatica (la terza) nel parcheggio Nord: il più usato dagli utenti.

«Abbiamo anche noi rilevato l’incremento – spiega Davide Fornasiero, responsabile di Interparking “Bergamo Hospital Parking” –, e abbiamo infatti avviato un tavolo di lavoro e di confronto con la struttura ospedaliera per cercare di capire se è cambiato qualcosa nel loro sistema di prenotazione che possa giustificare o cercare di spiegare l’aumento dell’afflusso delle ultime settimane». Con dati alla mano rispetto al 2019, quest’anno le auto presenti nel parcheggio risultano essere complessivamente il 25-30% in meno, «e pre Covid non risultavano queste lunghe code. Dipende quindi forse da una pianificazione ospedaliera? Stiamo cercando di capirlo con un lavoro condiviso», sottolinea Fornasiero.