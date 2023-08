Colognola, riaperta in anticipo la «bretella» fra l’asse e la circonvallazione

Con tre giorni d’anticipo rispetto alle previsioni, ha riaperto venerdì 4 agosto la bretella che si stacca dall’asse interurbano, dopo il sottopasso di Colognola, per collegarsi con la circonvallazione Paltriniano, in direzione di Campagnola. Dal 24 luglio era entrato infatti in vigore, fino a lunedì 7 agosto, il divieto di transito su questo tratto in modo da consentire lo svolgimento del cantiere per la riqualificazione dello svincolo autostradale (dove si sta realizzando la rotatoria) con l’allargamento della strada e il prolungamento del sottopasso esistente. Per quasi due settimane la chiusura del collegamento tra l’ex strada statale 671 e la circonvallazione ha privato gli automobilisti bergamaschi della possibilità di raggiungere il centro città dal rondò di Campagnola, attraverso via san Giovanni Bosco. E proprio per questo sono stati individuati percorsi alternativi, con il traffico deviato lungo la circonvallazione Leuceriano a Longuelo, via Moroni al Villaggio degli Sposi, via San Bernardino, via Zanica e, infine, via per Orio all’altezza della rotatoria con l’ex statale 591bis.