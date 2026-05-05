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Cronaca / Bergamo Città Martedì 05 Maggio 2026

Come cambia l’informazione: al via il sondaggio de L’Eco

PARTECIPA AL SONDAGGIO. In collaborazione con l’università olandese Nhl Stenden, l’indagine esplora il rapporto dei lettori con il giornale tra carta, digitale e social.

Come cambia l’informazione: al via il sondaggio de L’Eco

In un contesto in cui le abitudini informative stanno cambiando rapidamente e i canali attraverso cui le persone si aggiornano sono sempre più numerosi, diventa fondamentale ascoltare direttamente i lettori. È con questa consapevolezza che «L’Eco di Bergamo» ha deciso di creare questo sondaggio in collaborazione con l’Università di Scienze Applicate Nhl Stenden di Leeuwarden nei Paesi Bassi. L’obiettivo è comprendere meglio il rapporto dei nostri lettori con il giornale, la percezione dei suoi contenuti e il ruolo che continua a svolgere nella vita quotidiana del territorio.

L’indagine vuole raccogliere opinioni, abitudini e aspettative dei nostri lettori (utenti registrati al sito, fruitori social, abbonati al cartaceo o alla versione digitale), anche in relazione all’utilizzo dei social media e degli altri strumenti attraverso cui oggi ci si informa. Capire come cambiano i comportamenti e le esigenze è infatti un passaggio essenziale per continuare a offrire un’informazione vicina alla comunità e al passo con i tempi.

Il questionario è rivolto ai lettori di età compresa tra i 30 e i 45 anni e richiede circa 15 minuti per la compilazione. La partecipazione è completamente anonima: le informazioni raccolte saranno analizzate in forma aggregata e utilizzate esclusivamente per finalità di ricerca.

Partecipare significa aiutarci in modo concreto per continuare ad offrirvi contenuti ed esperienze sempre all’altezza delle vostre aspettative. In un momento in cui il legame tra informazione e comunità è più importante che mai, il contributo dei nostri lettori rappresenta uno strumento prezioso per continuare a raccontare il territorio, valorizzarne le storie e rafforzare quel senso di appartenenza che da sempre caratterizza L’Eco di Bergamo.

Clicca qui per partecipare al sondaggio: https://forms.gle/iccM1WgjavC5UWwg8

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