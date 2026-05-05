Come cambia l’informazione: al via il sondaggio de L’Eco

In un contesto in cui le abitudini informative stanno cambiando rapidamente e i canali attraverso cui le persone si aggiornano sono sempre più numerosi, diventa fondamentale ascoltare direttamente i lettori. È con questa consapevolezza che «L’Eco di Bergamo» ha deciso di creare questo sondaggio in collaborazione con l’Università di Scienze Applicate Nhl Stenden di Leeuwarden nei Paesi Bassi. L’obiettivo è comprendere meglio il rapporto dei nostri lettori con il giornale, la percezione dei suoi contenuti e il ruolo che continua a svolgere nella vita quotidiana del territorio.

L’indagine vuole raccogliere opinioni, abitudini e aspettative dei nostri lettori (utenti registrati al sito, fruitori social, abbonati al cartaceo o alla versione digitale), anche in relazione all’utilizzo dei social media e degli altri strumenti attraverso cui oggi ci si informa. Capire come cambiano i comportamenti e le esigenze è infatti un passaggio essenziale per continuare a offrire un’informazione vicina alla comunità e al passo con i tempi.

Il questionario è rivolto ai lettori di età compresa tra i 30 e i 45 anni e richiede circa 15 minuti per la compilazione. La partecipazione è completamente anonima: le informazioni raccolte saranno analizzate in forma aggregata e utilizzate esclusivamente per finalità di ricerca.