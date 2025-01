Compostiera, riciclo mozziconi e un Ecovan: tre progetti per ridurre i rifiuti

Tre progetti innovativi per ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta differenziata: il Comune di Bergamo partecipa al bando di Regione Lombardia «Ri.circo.lo – Risorse circolari in Lombardia per gli Enti Locali»

Il Comune di Bergamo, già con una quota consistente di raccolta differenziata che supera il 77%, per migliorare ulteriormente la propria performance ha redatto tre progetti innovativi: una compostiera di comunità, un progetto per il riciclo dei mozziconi di sigaretta e l’acquisto di un Ecovan. A metà maggio è previsto il riscontro da parte della Regione sull’esito del Bando, i cui termini scadono il 15 gennaio 2025.

Compostiera di comunità al Cimitero monumentale

Il progetto prevede l’acquisto di una compostiera elettromeccanica automatizzata, con capacità massima annua di 130 tonnellate, per trasformare sul posto i rifiuti organici generati al Cimitero monumentale, come fiori recisi, sfalci e potature. Attualmente, ogni anno, vengono prodotte circa 300 tonnellate di rifiuti organici che vengono trasportate presso l’impianto di Montello. L’iniziativa coinvolgerà anche il Consorzio Solco Città Aperta che parteciperà al compostaggio e collaborerà a progetti di inclusione lavorativa per persone svantaggiate nella manutenzione del verde cimiteriale. Il valore economico del progetto è pari a 252 mila euro.

Progetto pilota per il riciclo dei mozziconi di sigaretta

Questo progetto prevede l’acquisto di 24 contenitori dedicati alla raccolta dei mozziconi, in punti della città particolarmente colpiti dall’abbandono di questi rifiuti. I mozziconi raccolti verranno inviati a un impianto specializzato per essere trasformati in polimero plastico utilizzabile per produrre oggetti come montature di occhiali o manici di ombrelli. I contenitori, dotati di tecnologia per la rilevazione dati, hanno una capacità di 1.500 mozziconi ciascuno e sono progettati per resistere agli agenti atmosferici evitando il conferimento improprio di altri rifiuti. Il valore economico del progetto è di 10mila euro.

Acquisto di un Ecovan per la raccolta itinerante

Il progetto prevede l’acquisto di un mezzo attrezzato per la raccolta itinerante dei rifiuti nelle in zone della città più distanti dai centri di raccolta e in fasce orarie comode per i cittadini. L’Ecovan consentirà il conferimento gratuito di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi come farmaci, oli, pile, lampadine e piccoli elettrodomestici. Attualmente, il servizio è attivo con un mezzo mobile di proprietà del gestore Aprica, ma il Comune intende dotarsi di un proprio veicolo per garantire una maggiore copertura territoriale e potenziare la raccolta di frazioni spesso erroneamente conferite nell’indifferenziato. Il valore economico del progetto è di 74mila euro.

Tre progetti di valore educativo