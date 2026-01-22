Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Comuni Ricicloni, Bergamo guida la Lombardia: 98 Comuni virtuosi

IL REPORT LEGAMBIENTE. Con quasi un centinaio di comuni attenti alla raccolta differenziata dei rifiuti è la provincia lombarda con il maggior numero di amministrazioni virtuose, pari al 50,1% degli abitanti sotto la soglia dei 75 chili annui di rifiuto secco indifferenziato pro capite.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La mappa diffusa da Legambiente Lombardia sulla percentuale di raccolta differenziata nel 2024
La mappa diffusa da Legambiente Lombardia sulla percentuale di raccolta differenziata nel 2024

Bergamo al centro della sostenibilità lombarda. Giovedì 22 gennaio l’Università degli Studi di Bergamo ha ospitato la 32esima edizione di Comuni Ricicloni, l’appuntamento promosso da Legambiente Lombardia che fotografa lo stato della gestione dei rifiuti nella regione. Un’edizione significativa, basata sui dati 2024 raccolti con il supporto di Arpa Lombardia e del sistema Orso, modello ormai esportato in tutta Italia.

La presentazione del report in Università a Bergamo
La presentazione del report in Università a Bergamo
(Foto di Colleoni)

E Bergamo si conferma protagonista: con 98 Comuni Ricicloni è la provincia lombarda con il maggior numero di amministrazioni virtuose, pari al 50,1% degli abitanti sotto la soglia dei 75 chili annui di rifiuto secco indifferenziato pro capite, il parametro fissato da Legambiente per entrare nella classifica. Seguono Varese, Mantova e Milano.

LEGGI QUI IL REPORT COMPLETO DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA

Nel complesso, in Lombardia sono 387 i Comuni Ricicloni, in calo rispetto ai 404 dello scorso anno: rappresentano il 26% dei municipi e il 21% della popolazione regionale. «L’economia circolare è la vera sfida per il futuro – ha sottolineato la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto – e coinvolge cittadini, imprese e amministrazioni. Il prossimo aggiornamento del Piano regionale dovrà fissare obiettivi ancora più ambiziosi».

La raccolta differenziata all’81,4%

La provincia di Bergamo spicca anche per la raccolta differenziata, che raggiunge l’81,4%, superando già il target dell’80% fissato dal Piano regionale al 2027. Meglio fa solo Mantova con l’87,4%. Numeri che trainano una regione che, però, resta quinta in Italia per differenziata, frenata da aree ancora sotto il 65%.

Tra i capoluoghi, Bergamo supera il 70% di raccolta differenziata, insieme a Lodi, Como, Lecco, Monza e Varese. L’edizione 2025 ha introdotto anche una menzione speciale per i Comuni turistici capaci di mantenere alte performance nonostante i flussi stagionali, a conferma di come la gestione dei rifiuti sia oggi una leva centrale per la qualità della vita e l’attrattività dei territori.

