Con Air Arabia nuovi collegamenti Bergamo-Fes

Dal 15 dicembre, Air Arabia, la compagnia low cost emiratina, lancia un nuovo collegamento aereo tra Milano-Bergamo e Fes, la capitale culturale del Marocco. È il secondo collegamento tra Italia e Marocco, dopo quello su Casablanca, come anticipa via «X» l’account della compagnia. I voli partiranno due volte la settimana, di mercoledì e di domenica, entrambe con partenza da Bergamo alle 17.30, e da Fes alle 13.45, per offrire nuove possibilità di viaggio sia per affari, sia per turismo.