Con un coltello tentano di rapinare uno studente alla stazione, bloccati due giovani

Nella giornata del 14 febbraio la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha tratto in arresto un cittadino egiziano di 24 anni in quanto responsabile di rapina nei confronti di un ragazzo italiano che aspettava il bus per far rientro a casa dopo la giornata scolastica. In particolare, considerato il massiccio incremento delle presenze di giovani nei pressi delle fermate dei bus che partono per varie destinazioni al termine degli orari scolastici, personale in borghese della Questura, avendo avuto notizia di episodi di furti e minacce compiute ai danni di alcuni studenti, ha predisposto uno specifico servizio di osservazione e di monitoraggio dell’area delle pensiline nei pressi della stazione ferroviaria.