Con Coorious si lavora anche sulle immagini

Coorious raddoppia. Il percorso formativo sui temi dell’informazione e della comunicazione di Edoomark promosso da L’Eco di Bergamo propone anche una week per scoprire il mondo dei videoreporter. Nel frattempo le due week del percorso «journalism» in programma a partire da metà mese sono già andate tutte esaurite e gli iscritti sono già stati convocati per la prossima settimana.