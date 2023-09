Con il tennis un aiuto alla Fondazione Umberto Veronesi

Il torneo, aperto a tutti, prevede incontri in doppio femminile, maschile e misto. La quota di iscrizione (Adulti €25,00, Under 18 €15,00 - quota campo: match diurno €3,00 a persona, match notturno €5,00 a persona) e il ricavato dell’estrazione a premi che sarà organizzata in occasione della serata finale di premiazione del torneo sabato 7 ottobre presso il Tennis Club Bergamo, saranno destinati a raccogliere fondi per finanziare borse di studio a favore di giovani ricercatori del territorio impegnati nella lotta ai tumori femminili. Le adesioni si raccolgono fino al 14 settembre contattando la segreteria del Tennis Club Bergamo (e-mail [email protected] / WhatsApp 334 1125628).

La locandina del torneo benefico «Siamo una delegazione giovane, composta interamente da donne, unite da un unico, grande obiettivo: riuscire a finanziare da una a più borse di studio di un anno (del valore di 33.000 Euro) per giovani talenti del territorio bergamasco, impegnati nella ricerca di terapie sempre più mirate per i tumori femminili. La sfida per il 2023 è raccogliere fondi per sostenere due borse di studio. Pensiamo in grande!» sottolinea Giulia Cirelli, delegata di Bergamo di Fondazione Umberto Veronesi (altre info qui).