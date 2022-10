Con Volotea si vola a Oviedo: nuovo collegamento da Orio alla Spagna

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha annunciato nella giornata di venerdì 14 ottobre un’importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Milano Bergamo: dal 30 marzo 2023, infatti, prenderà il via il nuovo volo esclusivo alla volta di Oviedo, collegamento che avrà 3 frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì e domenica). La nuova rotta per Oviedo, che prevede un’offerta complessiva di oltre 34.000 posti pari a 220 voli, si affianca ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza dal Caravaggio per Lampedusa, Pantelleria e Olbia, per un totale di 4 destinazioni raggiungibili.