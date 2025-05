Concorso della Razza Bruna, laboratori e visite guidate: il programma della Fiera a Valmarina

Domenica 25 maggio torna l’attesissimo appuntamento con la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, evento simbolo della valorizzazione della cultura rurale, giunto alla sua 21esima edizione. Dalle 9 alle 18, la suggestiva cornice della valletta di Valmarina e del suo ex monastero benedettino (via Valmarina 25, Bergamo) sarà animata da un ricco programma di iniziative per grandi e piccini, con ingresso gratuito .

Mungitura aperta al pubblico

Stand di prodotti a Km0

Durante l’intera giornata sarà possibile partecipare a laboratori per adulti e bambini – dal battesimo della sella alla cosmesi botanica – e prendere parte alle visite guidate gratuite al Bosco e al Monastero di Valmarina. Non mancheranno stand con prodotti locali a km 0, mercatini e un’area ristoro.

Fiab Pedalopolis offrirà assistenza bici gratuita, promuovendo l’arrivo in bicicletta o a piedi attraverso la rete ciclopedonale. Per chi arriva in auto, i posti sono limitati in via delle Primule. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, con eventuali variazioni al programma. Info aggiornate su: www.parcocollibergamo.it.