Consumo di suolo, nella Bergamasca altri 143 ettari di cemento nel 2021: il report

L’ultimo tassello, in questo mosaico color grigio cemento, è grande 143 ettari. Qualcosa come 200 campi da calcio: è l’equivalente del suolo consumato nel 2021 in provincia di Bergamo, in risalita rispetto ai 120 ettari erosi nel 2020. L’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, branca del ministero dell’Ambiente, ha presentato a inizio settimana il nuovo rapporto annuale sul tema, e in quella mole di dati c’è una prospettiva importante della sfida ambientale, cioè il verde – il terreno «vergine» – che arretra.