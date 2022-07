Covid, contagi sul lavoro: in sei mesi 53% di denunce in più all’Inail

Il Covid continua a far breccia anche nei luoghi di lavoro. In maniera diversa dalla prima ondata, ma con numeri ancora significativi: nei primi sei mesi del 2022 in Bergamasca si sono aggiunte 608 nuove denunce per infortunio da Covid, contro le 396 registrate tra gennaio e giugno 2021. Un incremento del 53,5%: nel primo semestre di quest’anno, tra l’altro, si sono già avute più denunce rispetto alle 514 dell’intero 2021. È quanto emerge dal nuovo report dell’Inail dedicato ad analizzare l’impatto della pandemia sui lavoratori: in tutta Italia si assiste a un colpo di coda del contagio, per via dell’elevatissima diffusività di Omicron. Basta pensare che nel Paese solo nei primi tre mesi del 2022 si era già superato il numero di denunce segnalate invece in tutto il 2021.