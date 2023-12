Contributi a enti e associazioni della città, assegnati oltre 620mila euro per il 2023

Una cifra molto importante per questo complesso 2023 a livello di bilancio dell’Amministrazione, in linea con quella stanziata negli ultimi anni dall’Amministrazione Gori, quasi doppia rispetto ai 306 mila del 2014, quando le erogazioni alle associazioni erano legate ai soli avanzi di bilancio. Dal 2015, infatti, i contributi si vedono riconoscere un preciso capitolo di bilancio , una scelta che ha riconosciuto centralità e importanza alle iniziative organizzate dai vari enti e ha consentito di incrementare i contributi a favore delle associazioni e degli enti impegnati nella promozione e valorizzazione della città e dei legami sociali.

Gli anni post pandemia hanno un significato particolare, visto che le difficili situazioni di bilancio rendono ancora più significativo lo stanziamento dei contributi riconosciuti dall’Amministrazione comunale. DalCovid19 in avanti, le difficili situazioni legate prima alla crisi pandemica, poi all’inflazione e all’incremento dei prezzi di gas ed energia, infine ai risarcimenti dovuti per le cause sui terreni espropriati alla Fiera a inizio anni 2000 hanno infatti reso non scontati i contributi di fine anno del Comune di Bergamo e ulteriormente rafforzato la bontà della scelta di slegare i fondi dall’avanzo di amministrazione.