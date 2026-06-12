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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 12 Giugno 2026

Controlli a Bergamo, sequestrate cocaina e hashish in centro

SICUREZZA. Servizi straordinari tra stazione, Piazzale Alpini e via Bonomelli: controllate oltre 120 persone, sequestrate droga e denunciate tre persone.

Lettura 1 min.
Controlli a Bergamo, sequestrate cocaina e hashish in centro

Bergamo

Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di giovedì 111 giugno a Bergamo, coordinato dalla Questura e finalizzato al contrasto di furti, rapine e spaccio di droga. I controlli hanno interessato in particolare Piazzale Marconi, le Pensiline, Piazzale Alpini, l’area Teb, via Paglia, via Bonomelli e Piazzetta don Andrea Spada.

Controlli tra stazione e Piazzale Alpini

All’operazione hanno preso parte polizia di stato, carabinieri e polizia locale con l’unità cinofila. Nel corso dell’attività sono state controllate 50 persone, molte delle quali con precedenti di polizia. Tre soggetti sono stati segnalati ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90. Complessivamente sono state sequestrate 19 palline di cocaina e 4,48 grammi di hashish. Una persona è stata inoltre denunciata per violazione del foglio di via e ubriachezza molesta.

Un ulteriore servizio, svolto da personale dell’Upgsp con il supporto del Reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano, ha riguardato la stazione ferroviaria, l’Urban Center, Piazzale Alpini e Piazzetta Don Andrea Spada. In questo caso sono state controllate 73 persone, tra cui 13 con precedenti e 27 cittadini stranieri. Un cittadino marocchino è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Furto in un negozio, denunciato un uomo

Sempre nel pomeriggio di giovedì, le Volanti sono intervenute dopo la segnalazione di un furto in un negozio di prodotti per l’igiene personale. A circa 200 metri dall’attività gli agenti hanno fermato un uomo inseguito dal titolare: nello zaino aveva numerosi deodoranti, per un valore di quasi 80 euro, poi restituiti al negoziante.

Il responsabile, un cittadino italiano del 1993 con precedenti specifici, è stato denunciato per furto aggravato. Nei suoi confronti sono stati emessi anche avviso orale, Daspo urbano e foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo.

Coltello di 49 centimetri, scatta la denuncia

Nella mattinata di venerdì, infine, le Volanti hanno denunciato un italiano del 2002 trovato in possesso di un grosso coltello, lungo circa 49 centimetri, nei pressi di via del Conventino.

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