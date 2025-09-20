Controlli straordinari a Bergamo: tre indagati per droga, 26 persone fermate

L’OPERAZIONE. L’attività rientra nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio e al degrado di Bergamo.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre la Questura di Bergamo ha coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnate la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale con un’unità cinofila.

Durante le operazioni sono state controllate 26 persone, 14 delle quali risultate con precedenti.

Le indagini e i sequestri

Due cittadini stranieri sono stati indagati per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: il primo è stato trovato con circa 14 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish mentre il secondo è stato trovato con circa 25 grammi di hashish. Quest’ultimo è stato anche segnalato per violazione del cosiddetto «Daspo Urbano».

Un’altra persona è stata indagata per la cessione di una dose di cocaina nella zona di via Mai. Altri due sono stati sanzionati mentre a carico di ignoti sono stati sequestrati ulteriori 5 grammi di hashish.

Le aree sotto la lente