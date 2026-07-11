Contromano in autostrada a Fano, finisce contro l’auto di una famiglia bergamasca

L’incidente è avvenuto tra Fano e Marotta, lungo l’autostrada A14, intorno alle 3.40 di sabato 11 luglio. Secondo le ricostruzioni e quanto riporta «Il Resto del Carlino» un 36enne di Fano avrebbe imboccato l’autostrada dalla parte sbagliata, quindi contromano, percorrendo la carreggiata verso nord in direzione sud. Una famiglia bergamasca che stava viaggiando nella direzione corretta, probabilmente rientrando dalle vacanze, si è trovata di fronte l’auto del 36enne all’improvviso. Inevitabile l’impatto. Quattro i feriti: padre, madre e figlioletto della Bergamasca e il giovane marchigiano, che rischia la revoca della patente e conseguenze penali.

Lo schianto in autostrada

Poteva trasformarsi in una tragedia l’incidente avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio lungo la A14, tra Marotta e Fano, nel tratto autostradale che corre nelle Marche. Erano circa le 3.40 quando un’auto condotta da un 36enne di Fano avrebbe imboccato l’autostrada contromano, percorrendo la carreggiata nord in direzione sud per circa tre chilometri, fino all’altezza della zona di Tombaccia. Sul suo cammino ha trovato un’altra vettura, con a bordo una famiglia della Bergamasca composta da padre, madre e un figlio piccolo, che stava viaggiando regolarmente verso Fano. L’impatto è stato inevitabile.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fano, il personale del 118 e le forze dell’ordine con la Polizia stradale. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e la carreggiata, collaborando con i soccorritori durante le operazioni di soccorso. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale a Fano in codice giallo: nessuno, per fortuna, si trova in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il tratto autostradale in direzione nord è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora.

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