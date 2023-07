Cori a Vlahovic, archiviata l’indagine penale per 18 ultrà atalantini

Conclusi gli accertamenti, tuttavia, secondo la valutazione della Procura il coro dei tifosi atalantini, pur riprovevole, avrebbe avuto un carattere solamente «ingiurioso», non riconducibile alle più gravi ipotesi previste dall’articolo 604 bis: non si trattò, in sostanza, di un atto di violenza razzista, né di propaganda (non ci fu azione di proselitismo), né di discriminazione in senso stretto (cioè intesa come disparità di trattamento e di riconoscimento dei diritti), e neppure di istigazione. Si sarebbe trattato piuttosto – si legge nella richiesta di archiviazione firmata dal sostituto procuratore Giancarlo Mancusi – di una «estemporanea denigrazione fine a se stessa, non funzionale a fomentare un trattamento discriminatorio nei confronti del calciatore juventino». Secondo la Procura «la pur riprovevole condotta contestata appare piuttosto riconducibile al paradigma dell’ingiuria, penalmente non più rilevante - ancorché aggravata dall’odio razziale - poiché il reato di ingiuria è stato abrogato» nel 2016. Il gip Riccardo Moreschi, condividendo la lettura del pm, ha disposto l’archiviazione del fascicolo per i 18 tifosi indagati, perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Fatta salva «la facoltà della persona offesa – scrive il pm – di promuovere giudizio civile per l’accertamento dei fatti e delle relative responsabilità».