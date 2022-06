Corsa ai condizionatori per case e uffici: «Tempi lunghi per carenza di materie prime»

È la classica cosa a cui spesso si finisce per pensare solo quando il termometro dentro casa si porta su livelli allarmanti: installare un condizionatore per rinfrescare le stanze e affrontare le ondate di caldo, che quest’anno hanno iniziato a farsi sentire pure prima del solito . E infatti, nonostante la crescita dei costi energetici e le preoccupazioni date dallo scenario internazionale, «la richiesta delle persone c’è», come conferma Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato e impegnato proprio nel settore dell’impiantistica. Ma anche in questo settore, a farsi sentire è la carenza delle materie prime .