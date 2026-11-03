Corsarola, al via l’ultima tranche di lavori: saranno tolti tutti i «rattoppi»

È questione di una decina di giorni e gli operai torneranno sulla Corsarola per riprendere i lavori da dove hanno lasciato la scorsa estate, poco dopo Piazza Vecchia, dove i vistosi «rattoppi» segnalano che da lì ripartiranno le operazioni di sostituzione dei sottoservizi e la posa della nuova pavimentazione nel cuore di Città Alta.

È dunque ai blocchi di partenza il terzo lotto per il completo rifacimento dell’antico «decumano», con via Colleoni (partendo da piazza Mascheroni) ormai completata e via Gombito da affrontare. Tutti i tubi del gas e dell’acqua (ma anche i cavi elettrici e della telefonia) saranno sostituiti, inseriti in un’unica tubazione polifora, intervento avviato nel 2022 dall’amministrazione Gori con un primo lotto, staffetta pluriennale che si chiuderà solo nell’autunno dell’anno prossimo.

Un’opera necessaria

Si tratta di un’opera necessaria sotto il profilo della sicurezza, per le reti del gas in modo particolare, a cui non si metteva mano dagli Anni Sessanta. Un investimento complessivo, considerando i tre lotti, di circa 2 milioni di euro.

«Solo il terzo lotto vale 700 mila euro – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. Partiremo poco dopo Piazza Vecchia dove gli impianti sono già stati sostituiti e quindi in questo primo tratto, fino all’incrocio con via Lupo, si dovrà rifare solo la pavimentazione che non era stata completata proprio in attesa della ripresa dei lavori. Era di fatto un’anticipazione del terzo lotto, possibile perché l’impresa ha voluto portarsi avanti, cercando di contenere i disagi portati dagli scavi». «Procederemo – prosegue l’assessore – lungo la via Gombito con la sostituzione dei sottoservizi e la nuova pavimentazione, fino a piazza Mercato delle Scarpe. Ci tengo a dire che tutta la pavimentazione storica sarà ripristinata così come nei tratti precedenti, anche dove oggi si vedono alcuni “rappezzi”».

I luoghi interessati

Si lavorerà quindi sotto la torre di Gombito, proseguendo lungo la Corsarola e toccando alcuni punti particolarmente significativi, come la piazzetta di San Pancrazio, davanti all’omonima chiesa, dove c’è anche la storica fontana, l’ingresso di piazza Angelini con il porticato, l’ex chiesa di San Rocco per arrivare a piazza Mercato delle Scarpe con l’ingresso alla stazione della funicolare.

«Non sarà rifatta l’intera piazza, solo le porzioni necessarie, è però previsto un intervento di raccordo con i lavori già realizzati da Uniacque in via Porta Dipinta – illustra l’assessore Rota –. Abbiamo ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza e quindi sistemeremo anche la scaletta di Piazza Vecchia (sulla destra procedendo verso piazza mercato delle Scarpe), prevista la riqualificazione di una seconda scaletta in via Rivola».

Le modifiche alla viabilità