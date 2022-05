Corsarola, dopo 70 anni si pulisce la pavimentazione «a lisca di pesce»

In un paziente lavoro di scuci-cuci, le maestranze stanno ricollocando gli «smolleri» di porfido lungo la Corsarola, da piazza Mascheroni al sagrato della chiesa di Sant’Agata nel Carmine. Ogni pietra viene rimossa, pulita e riposizionata, creando il tradizionale disegno a lisca di pesce, proprio come era stato fatto circa 70 anni fa . Da allora, la pavimentazione della via principale di Città Alta, il «decumano massimo» in epoca romana, non era più stata toccata, se non rattoppata qua e là in situazioni di emergenza.