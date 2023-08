«Cosa vedere a Bergamo?», su Google ricerca a +40%

Cosa vedere a Bergamo? Per i «forestieri», è questa una delle domande più gettonate. Non solo metaforicamente, perché l’interrogativo è rivolto con particolare frequenza anche a... Google. Secondo Google Trends – la piattaforma del motore di ricerca che permette di osservare le tendenze degli utenti – mai come quest’anno è aumentato questo tipo di «domanda». Due i picchi recenti di ricerche: nella settimana tra il 1° e il 7 gennaio 2023, praticamente alla vigilia dell’apertura ufficiale dell’anno da Capitale della Cultura, e poi nella settimana 23-29 aprile, periodo in cui magari si programmavano escursioni, «ponti» e vacanze. Dai dati del motore di ricerca emerge anche un ordine di grandezza della crescita di appeal: nei primi otto mesi del 2023, la ricerca «Cosa vedere a Bergamo?» è aumentata del 39,6% rispetto allo stesso periodo del 2022.