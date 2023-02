Covid-19 e terapia intensiva: il vaccino riduce il rischio di morte anche nei pazienti più fragili

Uno studio condotto dal «Gruppo italiano per la Valutazione degli interventi in Terapia Intensiva», coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri , pubblicato sulla rivista «Intensive Care Medicine», organo ufficiale dell’European Society of Intensive Care, mostra come, a confronto con la popolazione non vaccinata che sviluppa una forma severa di Covid-19, il vaccino è in grado di ridurre significativamente il rischio di morte anche nelle persone già vaccinate colpite da infezioni gravi.