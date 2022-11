Covid, i dati settimanali: nella Bergamasca 3.052 contagi

Il sussulto della curva epidemiologica confermato anche dal bollettino epidemiologico «cumulato». Come rendicontato dai dati diffusi ieri dal ministero della Salute, nell’ultima settimana (11-17 novembre) sono stati 3.052 i nuovi contagi provincia, con un incremento del 16,67% rispetto ai 2.616 della settimana precedente; la progressione giornaliera ha evidenziato un picco di 807 casi martedì 15 novembre, dato più alto dal 25 ottobre. La crescita dei contagi è superiore su scala regionale: in Lombardia gli ultimi 7 giorni hanno consegnato 42.044 nuove infezioni, +25,08% rispetto alle 33.613 della settimana precedente; martedì 15 novembre si è varcata la soglia dei 10mila casi quotidiani: non accadeva dal 18 ottobre. L’incidenza del contagio in Bergamasca è 277 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, di nuovo al di sopra della soglia «simbolica» di 250; a livello regionale l’indicatore è ben più alto, a quota 422. Oggi, fra l’altro, cadono esattamente i mille giorni da quando furono comunicati i primi positivi in Bergamasca, il 23 febbraio 2020.