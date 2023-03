Covid, in Lombardia tre ricoverati in Terapia intensiva: mai così pochi da inizio pandemia

È il miglior dato da inizio pandemia: attualmente in tutta la Lombardia sono solo 3 i pazienti Covid in terapia intensiva, mai così pochi da quando se ne tiene conto. Lo certifica il nuovo report del ministero della Salute (con dati aggiornati a giovedì 9 marzo), che comprende però anche un lieve rialzo per quanto riguarda i pazienti in cura nei reparti ordinari, ora 188 contro i 174 della settimana precedente; i ricoverati nelle terapie intensive sono invece in flessione, la settimana precedente se ne contavano 8. La circolazione virale segna una minima oscillazione: l’incidenza del contagio in provincia di Bergamo risale a 35 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, mentre nel report precedente era a quota 30; si lima invece al ribasso di qualche punto il valore regionale, adesso pari a 41 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti mentre la settimana precedente era a quota 44. Sono stati 384 i nuovi casi registrati in Bergamasca negli ultimi sette giorni.