Covid e influenza, al Vax day aderiscono in mille. «Proteggetevi, casi in crescita»

Buona adesione per il «vax day straordinario» promosso sabato 25 novembre dalla Regione. In Bergamasca sono stati dieci i centri vaccinali gestiti dalle Asst in campo per l’iniziativa, con quasi un migliaio di somministrazioni, a cui si è affiancata la consueta attività delle farmacie. Ci si poteva vaccinare sia per l’antiCovid sia per l’antinfluenzale (separatamente o con la possibilità della co-somministrazione, cioè ricevendo entrambi i vaccini), all’imbocco della fase più «calda» per i virus respiratori stagionali.