Covid, la conta dei nuovi casi giornalieri si avvicina a quota 500. Continua la salita

La curva dei contagi si conferma in risalita. Il nuovo report settimanale dell’Ats, a cura del Servizio epidemiologico aziendale, traccia infatti la prevedibile prosecuzione saliscendi del Covid: tra i 16 e il 22 novembre l’incidenza del virus in Bergamasca si è attestata a 309 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, con un incremento del 23% rispetto al valore di 250 che si osservava nella settimana precedente (9-15 novembre); e proprio quella settimana era stata la prima in cui i positivi erano tornati ad aumentare, dopo invece quattro settimane di flessione.