Covid, la variante Gryphon è al 4%. «E adesso stiamo a vedere la Kraken»

Siamo in un’era iperglobalizzata: quello che sta accadendo in Cina, tra dati ufficiali che non sembrano affatto corrispondere alla realtà e proiezioni scientifiche occidentali che parlano di migliaia di persone quotidianamente contagiate dal virus Sars-CoV-2 (e altrettanti morti), non potrà, anche a condizioni di base estremamente differenti, non avere ricadute anche qui. Anzi, le ha già. Più il virus circola più muta, tutti l’hanno imparato in questi anni di pandemia.