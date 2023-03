Covid, nel 2022 1.446 decessi in più del pre pandemia

È l’onda lunga, lunghissima, di una pandemia che da tempo ha cambiato volto. Non più terrificante e massiccia nei contorni e nei numeri ma distillata giorno dopo giorno, seppur passata in secondo piano nella scala di priorità. Nel 2022, in provincia di Bergamo sono morte 1.446 in più rispetto alla media degli anni pre-Covid . Il bilancio tracciato dall’Istat nei giorni scorsi – l’«eccesso di mortalità», in termini tecnici – consegna contorni di qualche preoccupazione: lo scorso anno in Bergamasca i decessi (per tutte le cause, s’intende) sono stati infatti 11.641, mentre la media del pre-Covid (l’Istat fa riferimento alla media annua del periodo 2015-2019) in terra orobica si contavano mediamente 10.195 decessi; la mortalità resta perciò più elevata del 14,2% rispetto all’epoca pre-pandemica. Il dato si pone alcuni punti sopra la media nazionale: in Italia nel 2022 ci sono stati 67.879 decessi in più rispetto al pre-Covid, +10,5%. Hanno contribuito più fattori: la pandemia appunto, ma anche la potente ondata di calore estiva (giugno, luglio e agosto, non a caso, avevano evidenziato uno specifico picco di mortalità) e probabilmente anche il record d’incidenza dell’influenza.