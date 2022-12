Covid, tra i bambini solo il 40% è vaccinato. «Così più casi di diabete»

La corsa è partita un anno fa, ma si è sostanzialmente fermata già dopo pochi mesi. Le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica, scattate il 16 dicembre del 2021, hanno infatti avuto un’adesione al di sotto delle attese. È così ovunque, e anche in Bergamasca. Lo confermano i numeri: nella fascia tra i 5 e gli 11 anni – età in cui è autorizzato solo il ciclo primario, cioè prima e seconda dose, con un dosaggio di vaccino più basso rispetto agli adulti – ha ricevuto la vaccinazione il 40% dei bambini, mentre l’altro 60% non ha aderito alla campagna vaccinale. Di contro, il dato generale della popolazione bergamasca parla di un tasso di adesione dell’87%.