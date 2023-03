Covid, un concerto di campane nel ricordo delle vittime unirà Bergamo e Brescia

Tre anni fa in questi stessi giorni, era il rintoccare della campane – intrecciato all’urlare delle sirene delle ambulanze – a scandire i giorni più duri della pandemia e del lockdown. Dal suono dei campanili passa però anche il ricordo, per unire le terre maggiormente toccate dal Covid. Sabato 18 marzo – giornata in memoria delle vittime del Covid – le province Bergamo e Brescia «ospiteranno» Land Music, l’evento inaugurale di «Terre di mezzo», progetto culturale realizzato per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura grazie al sostegno di Fondazione Cariplo: quella sera, dalle 20, un concerto di campane unirà simultaneamente tutti i Comuni e tutte le parrocchie delle due province. Ogni campanile batterà un numero di rintocchi pari alle vittime del virus patite in quel Comune o in quella parrocchia, «contribuendo così a creare un “concerto esteso” che unirà simbolicamente le due province». E coinvolgendo 448 Comuni sparsi su un territorio di oltre 7.500 chilometri quadrati, secondo gli organizzatori sarà «il concerto più ampio mai eseguito al mondo».