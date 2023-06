«Covid, un vaccino annuale per i fragili come avviene già con l’anti influenzale»

È tutto ai minimi. La circolazione virale, la campagna vaccinale. Il Covid è uscito dai radar, anche se sottotraccia si guarda all’autunno: proprio la «normalizzazione» del virus, ormai derubricato da pandemia a endemia, porterà a nuove scelte. Se la campagna vaccinale formalmente non è mai stata dichiarata conclusa (è ancora possibile vaccinarsi, seppur in un numero ridotto di sedi), l’autunno dovrebbe portar con sé un cambio di prospettiva: l’anti-Covid diventerà una vaccinazione «normale» come l’antinfluenzale, da offrire in maniera combinata, e con priorità agli anziani e ai fragili.