«Creattiva», 230 espositori da 15 regioni e 10 Paesi stranieri. E l’apertura è già boom

Un’apertura che è già un successo, quella di «Creattiva» alla Fiera di via Lunga: la ventinovesima edizione del salone internazionale dedicato alle arti manuali si conferma una manifestazione molto gradita. Giovedì 7 marzo sin da prima dell’orario di apertura c’erano tantissimi visitatori in attesa di entrare, in maggioranza donne.