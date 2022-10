Creattiva festeggia col traguardo di 48mila visitatori - Mandaci le tue foto

L’edizione autunnale di Creattiva Bergamo festeggia la promozione a «internazionale» con 48mila appassionati che hanno partecipato in Fiera Bergamo all’appuntamento numero 26 del salone di Promoberg dedicato alle arti manuali. L’evento autunnale a Bergamo ha interessato 15mila metri quadri al coperto del polo fieristico; 218 le imprese presenti, provenienti da 15 regioni italiane e da 11 Paesi stranieri. Il buon afflusso di pubblico – con arrivi da tutta Italia e (in crescita) anche da diversi Paesi europei - è iniziato già dalla prima delle quattro giornate di apertura (giovedì 6 ottobre), con un incremento in particolare nel weekend. Molte le visitatrici che si sono organizzate in gruppi, chi con macchine private, chi un autobus. Gli arrivi dall’estero hanno invece riguardato in particolare il vicino aeroporto di Orio al Serio e le sue 136 destinazioni.