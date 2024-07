«Cresce il numero di lupi e orsi: vanno contenuti»

«Mentre in altre regioni si sta cercando di fare passare lupi e orsi come un’attrattiva, la crescita della popolazione di questi animali deve invece fare alzare il nostro livello d’attenzione». Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Pietro Macconi, componente dell’VIII commissione permanente Agricoltura, montagna e foreste.

L’appello

«Dobbiamo intervenire prima che possano presentarsi incidenti gravi – prosegue ancora Macconi –. Non è una situazione che dobbiamo rincorrere, ma prevenire. Va messo a punto un piano efficace di monitoraggio che preveda anche l’opzione del contenimento preventivo per evitare che il fenomeno possa andare fuori controllo». «Metri e metri di reti elettrificate, cani da guardia di razze diverse da quelli che normalmente difendevano i nostri pascoli, la paura di portare i bimbi lungo i sentieri, carcasse di animali sbranati – conclude Macconi – non sono la montagna che vogliamo».

econdo il rapporto 2023 sui grandi carnivori in Lombardia, i segni di presenza dell’orso sul territorio regionale sono stati in tutto 70, superiori all’anno precedente (44 nel 2022).

I dati

Secondo il rapporto 2023 sui grandi carnivori in Lombardia, i segni di presenza dell’orso sul territorio regionale sono stati in tutto 70, superiori all’anno precedente (44 nel 2022). Sono cinque i casi che riguardano il territorio bergamasco. Sul territorio lombardo nel 2023 si sarebbero verificati 41 casi di incontro uomo-orso.

Il lupo

Rispetto al lupo, sono 15 i branchi che gravitano esclusivamente in Lombardia, mentre 6 sono condivisi con le regioni italiane confinanti e con la Svizzera. Il lupo è segnalato sempre più anche in contesti di pianura, dove, rispetto al 2022 le unità riproduttive minime confermate sono passate da tre (1 branco e 2 coppie confermate) a sette (4 branchi e 3 coppie confermate).

Gli incidenti registrati

Lo scorso anno gli incidenti in Lombardia sono stati 115, di cui 7 provocati da orso e i restanti 108 da lupo. In termini di importi, nel 2023 (dati non definitivi) sono stati liquidati indennizzi per 63.815 euro, di cui 4.965 euro per danni da orso e i restanti 58.850 euro per il lupo.