Croce Rossa, la fiaccolata apre la festa per i 160 anni del Comitato di Bergamo - Foto e video

Sono circa quattrocento gli appartenenti ai Comitati bergamaschi della Croce Rossa Italiana che hanno partecipato alla fiaccolata di sabato 31 agosto, che ha sancito l’apertura del programma di eventi in occasione del 160° anniversario di nascita del Comitato di Bergamo della Croce Rossa. Un suggestivo gioco di luci, ombre e musica ha animato Bergamo per dare ufficialmente avvio al periodo di celebrazioni, che continuerà fino al 21 settembre. Proprio Bergamo è stata la prima città ad associarsi al progetto del filantropo di Ginevra, promosso dal Comitato di Milano.

In circa un’ora la fiaccolata ha sfilato per le vie cittadine, accompagnata dalla musica delle cornamuse degli «Orobian Pipes» e dei «Celtic Knot». Sette striscioni, ognuno retto da due volontari, riportavano i sette principi fondativi della Croce Rossa: universalità, unità, volontarietà, indipendenza, neutralità, imparzialità, umanità . Poco dopo le 22 il corteo ha fatto il suo ingresso sul Sentierone.

La festa continua

Domenica 1 settembre prenderanno il via gli eventi aperti al pubblico. Dalle 9 alle 19, sul Sentierone sarà attivo il Villaggio della Cri. I cittadini potranno visitare alcune aree tematiche e conoscere più da vicino le attività dei volontari e dei dipendenti della Cri. In mattinata, inoltre, si terrà la «Staffetta dei 7 principi», dedicata ai valori fondativi alla base del Movimento. Come in una vera e propria staffetta, a sette ciclisti che partiranno da sette sedi diverse della Croce Rossa e arriveranno al Cimitero monumentale di Bergamo – dove sarà posta una corona di fiori in ricordo delle vittime del Covid – si affiancheranno sette maratoneti: arriveranno insieme sul Sentierone verso le 11.