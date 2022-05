Crollo delle immatricolazioni auto, la Provincia perde 6,5 milioni di euro

I numeri riguardano di fatto le principali fonti di gettito proprie per la Provincia: Ipt (Imposta provinciale di trascrizione, che si versa al momento dell’acquisto di un veicolo nuovo o usato) e Rc auto. Queste due voci hanno portato nel 2021 nelle casse di Via Tasso circa 60 milioni di euro, segnando comunque già un calo rispetto al periodo pre-Covid. E ora in vista c’è una riduzione ulteriore: Via Tasso l’ha stimata per il momento in un 11% complessivo, che vorrebbe dire circa 6,5 milioni di euro in meno. Ma le cifre del primo trimestre del 2022 sono ben peggiori: « Al momento viaggiamo su un meno 20-22% – dice il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi –. Ovviamente l’auspicio è che nel corso dell’anno i numeri cambino». Se così non fosse, l’entità del «buco» potrebbe arrivare a raddoppiare .Una situazione legata alla crisi del mercato dell’auto, tra difficoltà di approvvigionamento di semiconduttori, ritmi rallentati della logistica e pure dinamiche di mercato. Ieri un articolo del «Sole 24 Ore» evidenziava a marzo un calo della produzione di vetture del 28,4% rispetto allo stesso mese