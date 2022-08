Da Bergamo in gita al lago di Como, turista Ceco si tuffa e annega

Un trentaduenne originario della Repubblica Ceca e che soggiornava in un b&b di Bergamo , è morto annegato ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, dove si era recato per una gita in barca con la moglie e il loro cane. La coppia aveva noleggiato la barca con motore da 40 cavalli a Lierna per raggiungere il Golfo di Venere, davanti a Lenno, in una zona di grande suggestione.