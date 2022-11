Da Gorno arriva Natalino, l’albero delle festività si accenderà il 4 dicembre in centro città - Il video

Si chiama ancora Natalino, ma stavolta è un Natalino più colto degli altri perché arriva dalla biblioteca. E quindi, alle porte di Bergamo e Brescia capitale della Cultura, è già stato ribattezzato «l’albero della cultura» . Per il terzo anno consecutivo il maxiabete di 16 metri di altezza che, con i suoi colori e i suoi addobbi, scalderà il Natale del centro della città in piazza Matteotti arriva dalla Valle Seriana, ancora dal piccolo comune montano di Gorno, in Val del Riso, proprio nel giorno del compleanno del suo sindaco.