Dà in escandescenze fuori dalla mensa di via Bono, arrestato dalla polizia locale

Un giovane classe 2001 è stato arrestato nella serata di mercoledì 29 luglio a Bergamo, in via Bono, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti della polizia locale è avvenuto a poca distanza dalla mensa «Posto caldo», mentre era in corso la distribuzione dei pasti.

L’intervento

Gli agenti hanno notato il giovane in evidente stato d’alterazione: dopo essersi inizialmente allontanato, è tornato e si è rivolto con atteggiamento aggressivo e minaccioso verso un gruppo di persone in attesa, brandendo un oggetto contundente in ferro e urlando frasi incomprensibili.