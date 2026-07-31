Dà in escandescenze fuori dalla mensa di via Bono, arrestato dalla polizia locale
L’INTERVENTO. L’uomo si stava rivolgendo in modo aggressivo e minaccioso verso un gruppo di persone in attesa.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un giovane classe 2001 è stato arrestato nella serata di mercoledì 29 luglio a Bergamo, in via Bono, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti della polizia locale è avvenuto a poca distanza dalla mensa «Posto caldo», mentre era in corso la distribuzione dei pasti.
L’intervento
Gli agenti hanno notato il giovane in evidente stato d’alterazione: dopo essersi inizialmente allontanato, è tornato e si è rivolto con atteggiamento aggressivo e minaccioso verso un gruppo di persone in attesa, brandendo un oggetto contundente in ferro e urlando frasi incomprensibili.
Quindi l’intervento degli operatori, che ha consentito di bloccare disarmare il giovane, mettendo in sicurezza l’arma impropria e scongiurando conseguenze più gravi. Durante la fase di contenimento, il soggetto ha opposto resistenza. All’esito del processo direttissimo, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.
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