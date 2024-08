Da martedì gli esami di recupero: in Bergamasca 8mila «rimandati»

Questi studenti dovranno affrontare gli esami per la sospensione di giudizio, perché promossi con debito formativo. Il dato è sostanzialmente in linea con quello nazionale, che indica come ogni anno circa il 18% degli studenti italiani vengono rimandati a settembre. La media è di una o due materie da recuperare, ma non mancano anche casi in cui lo studente debba affrontare l’esame per tre o quattro materie. Nel caso in cui l’esame di riparazione non venga superato scatta la non ammissione alla classe seguente.