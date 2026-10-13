Da Napoli a Bergamo per le truffe. Arrestato un giovane: è il terzo in pochi giorni

Terzo «trasfertista» napoletano delle truffe arrestato a Bergamo nel giro di pochi giorni. Nell’ultimo caso, lunedì 12 ottobre, in zona San Tomaso, la vittima si è tolta persino la fede matrimoniale, per mostrarla all’uomo che riteneva essere un perito inviato dai carabinieri per controllare che i preziosi che aveva in casa non fossero il bottino di un furto. Un furto che nella realtà non era mai avvenuto, così come la persona con cui stava parlando al telefono non era un maresciallo, e l’uomo che si è presentato a casa sua non era un perito, ma un complice arrivato la mattina da Napoli.

Arrestato per truffa aggravata

Al telefono all’anziana 81enne è stato raccontato di un colpo in una gioielleria, durante il quale era stata usata la sua auto. La paura innescata dal sedicente carabiniere è stata talmente forte che la donna non ha neanche pensato al fatto di non avere una macchina. Ha fatto ciò che le è stato chiesto, facendo entrare il sedicente perito e mostrando i gioielli sistemati sul tavolo. Lui l’ha invitata a prendere altri oggetti in camera, e appena lei si è allontanata ha messo i preziosi (per un valore di 25mila euro) in tasca ed è scappato. Sceso di corsa, ha scavalcato il cancello del palazzo. Ma, ad aspettarlo, c’erano gli uomini della Squadra Mobile di Milano, che lo avevano seguito sin dalla stazione centrale. Il 29enne è stato così arrestato per tentata truffa aggravata.

Le scuse del 29enne