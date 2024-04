Da Piazza Vecchia al Sentierone, un 25 aprile tra visite e passeggiate - Foto e video

Al via il ponte del 25 aprile a Bergamo, tra passeggiate in centro e visite alle bellezze della città. Nella giornata di giovedì, nonostante le temperature non ancora primaverili a causa delle bizze meteo dei giorni scorsi, in tanti hanno approfittato della giornata di festa per fare per passeggiare in Città Alta o nel centro di Bergamo Bassa, tra il Sentierone, dove è allestita la tensostruttura per la Fiera del Libro, via XX Settembre e Palazzo Frizzoni dove sono state organizzate delle visite guidate. Tra le vie e le piazze, con più intensità nel pomeriggio, sono arrivati gruppi, famiglie, coppie, turisti anche da fuori provincia e anche dall’estero.

Le prenotazioni

Tra bizze meteo, acquazzoni e nevicate anomale, caldo a intermittenza e temperature da brividi, le prenotazioni sono comunque positive in città e provincia per il ponte del 25 aprile e 1° maggio. È quanto è emerso nei giorni scorsi da un’indagine tra gli operatori effettuata da Confcommercio Bergamo, in collaborazione con Visit Brembo e Promoserio nelle Valli, aziende di promozione turistica che vedono l’associazione tra i soci e promotori.

Turisti a Bergamo per il 25 aprile

Tanti appuntamenti sul territorio

In città, grazie anche agli eventi - dallo sport con la Gran Fondo BGY (in programma il 5 maggio) all’appuntamento storico con la semifinale di Europa League Atalanta- Olympique Marseille (il 9 maggio), alla cultura con la Donizetti Revolution (3 maggio) - richieste e prenotazioni sono alte almeno fino al 10 maggio. Nell’hinterland le presenze, da gruppi organizzati e famiglie, sono buone, anche se si confida ancora nel last minute oltre che nel miglioramento delle condizioni meteo. Sempre attrattive le proposte di parchi divertimento e zoo, Leolandia e Le Cornelle, per le famiglie.

In città l’occupazione media per il ponte del 25 aprile oscilla tra il 75 e il 90 per cento, mentre per il 1°maggio fino a domenica 5 maggio si va dall’85 al 90 per cento in su, grazie al turismo internazionale. In provincia va meglio invece il 25 aprile, con occupazione dal 70 al 90 per cento, mentre per il 1° maggio la partita è ancora aperta tra meteo e last minute. Dopo una stagione sciistica più che soddisfacente nelle valli, con un riscontro positivo in tutte le strutture del territorio, la voglia di viaggiare e di scegliere le nostre località montane resta alta.

Il ponte del 2 giugno