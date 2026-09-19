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Cronaca / Bergamo Città Sabato 19 Settembre 2026

Dà un calcio alla vetrina e si ferisce, soccorso e denunciato

IL CASO. In va Zanica un trentenne si è ferito al polpaccio con il vetro: soccorso dai poliziotti e portato in ospedale.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Dà un calcio alla vetrina e si ferisce, soccorso e denunciato
Il vetro rimosso
(Foto di Colleoni)

Ha tentato di sfondare il vetro della porta di un negozio di via Zanica, ma lo stesso vetro si è infranto e una scheggia gli si è conficcata nel polpaccio, ferendolo. L’uomo, un marocchino trentenne già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato così soccorso dal personale di una volante della questura, che lo ha poi denunciato a piede libero per danneggiamento (non c’erano infatti ancora gli estremi per contestargli il tentato furto, visto che non è nemmeno riuscito a entrare nel punto vendita al civico 28).

L’episodio alle 5.30 di venerdì mattina 18 settembre, quando alcuni residenti di via Zanica hanno avvisato il 112 riferendo di aver sentito dei colpi, inizialmente scambiati per spari. Invece era il trentenne che picchiava con la gamba contro la vetrina: è stato poi trasferito in codice giallo alle Gavazzeni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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