Dà un calcio alla vetrina e si ferisce, soccorso e denunciato

Ha tentato di sfondare il vetro della porta di un negozio di via Zanica, ma lo stesso vetro si è infranto e una scheggia gli si è conficcata nel polpaccio, ferendolo. L’uomo, un marocchino trentenne già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato così soccorso dal personale di una volante della questura, che lo ha poi denunciato a piede libero per danneggiamento (non c’erano infatti ancora gli estremi per contestargli il tentato furto, visto che non è nemmeno riuscito a entrare nel punto vendita al civico 28).