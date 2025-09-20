Dai bambini agli agonisti, sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video

Tra visite e aperture straordinarie, l’evento si è confermato uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi, capace di valorizzare e promuovere il territorio attraverso sport, cultura e intrattenimento. Tutti i siti aderenti all’iniziativa sono stati apprezzati dal pubblico: da Palazzo Moroni all’ex Monastero del Carmine, dal Fondaco del Sale alla Basilica di Santa Maria Maggiore, passando per i grandi “classici”, tra cui l’Orto Botanico, il Museo civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», particolarmente amato dalle famiglie con bambini, e i teatri cittadini, il Donizetti e il Sociale.

La gara dei bambini

Dai bambini agli agonisti

Grande interesse ha suscitato anche la «Millegradini for Kids», il momento dedicato ai più piccoli che ha trasformato il Sentierone in una pista da corsa con un’ottantina di bambini che si sono divertiti nel segno dello sport. In serata prevista anche la gara agonistica con l’organizzazione dei Runners Bergamo, sia individuale sia a coppie.

Giochi per bambini sul Sentierone

La giornata di domenica

La manifestazione entrerà nel vivo domenica 21 settembre con due momenti particolarmente significativi: la partenza della camminata di gruppo alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, in piazzetta don Spada, e la consegna del «Cuore Olimpico» - simbolo del progetto regionale che ha selezionato la «Millegradini» come uno degli eventi lombardi di punta nel percorso di avvicinamento ai Giochi invernali di Milano – Cortina 2026 – da parte dell’assessore regionale alla Moda, Marketing Territoriale e Turismo Barbara Mazzali alla sindaca di Bergamo Elena Carnevali.

A spasso per la Millegradini

La cerimonia si terrà alle 15 all’Oratorio del Seminarino alla presenza di Vittorio Brumotti, il campione di bike trial scelto come testimonial da Regione Lombardia. Nella giornata i partecipanti potranno vivere la bellezza dell’iniziativa scegliendo uno dei tre percorsi tracciati e consigliati: uno turistico da 12 chilometri, uno amatoriale da 16 chilometri e uno – denominato «Zerogradini» - inclusivo e privo di barriere architettoniche di quasi 9 chilometri.

A spasso per la Millegradini

Iscrizioni aperte anche domenica mattina