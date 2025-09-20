Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Settembre 2025

Dai bambini agli agonisti, sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Un successo baciato dal solo e di colore verde fluo. La «Millegradini» ha aperto sabato 20 settembre la sua quindicesima edizione con una giornata da record: oltre sessanta luoghi della cultura presi d’assalto, migliaia di visitatori, turisti e famiglie in maglia verde a riempire ogni angolo della città, da viale Papa Giovanni XXIII fino a Città Alta.

Laura Arrighetti
La Millegradini Kids
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Tra visite e aperture straordinarie, l’evento si è confermato uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi, capace di valorizzare e promuovere il territorio attraverso sport, cultura e intrattenimento. Tutti i siti aderenti all’iniziativa sono stati apprezzati dal pubblico: da Palazzo Moroni all’ex Monastero del Carmine, dal Fondaco del Sale alla Basilica di Santa Maria Maggiore, passando per i grandi “classici”, tra cui l’Orto Botanico, il Museo civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», particolarmente amato dalle famiglie con bambini, e i teatri cittadini, il Donizetti e il Sociale.

La gara dei bambini
(Foto di Bedolis)
La gara dei bambini
(Foto di Bedolis)
La gara dei bambini
(Foto di Bedolis)

Dai bambini agli agonisti

Grande interesse ha suscitato anche la «Millegradini for Kids», il momento dedicato ai più piccoli che ha trasformato il Sentierone in una pista da corsa con un’ottantina di bambini che si sono divertiti nel segno dello sport. In serata prevista anche la gara agonistica con l’organizzazione dei Runners Bergamo, sia individuale sia a coppie.

Giochi per bambini sul Sentierone
(Foto di Bedolis)
A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)

La giornata di domenica

La manifestazione entrerà nel vivo domenica 21 settembre con due momenti particolarmente significativi: la partenza della camminata di gruppo alle 9 davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, in piazzetta don Spada, e la consegna del «Cuore Olimpico» - simbolo del progetto regionale che ha selezionato la «Millegradini» come uno degli eventi lombardi di punta nel percorso di avvicinamento ai Giochi invernali di Milano – Cortina 2026 – da parte dell’assessore regionale alla Moda, Marketing Territoriale e Turismo Barbara Mazzali alla sindaca di Bergamo Elena Carnevali.

A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)

La cerimonia si terrà alle 15 all’Oratorio del Seminarino alla presenza di Vittorio Brumotti, il campione di bike trial scelto come testimonial da Regione Lombardia. Nella giornata i partecipanti potranno vivere la bellezza dell’iniziativa scegliendo uno dei tre percorsi tracciati e consigliati: uno turistico da 12 chilometri, uno amatoriale da 16 chilometri e uno – denominato «Zerogradini» - inclusivo e privo di barriere architettoniche di quasi 9 chilometri.

A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)
A spasso per la Millegradini
(Foto di Bedolis)

Iscrizioni aperte anche domenica mattina

Le iscrizioni sono ancora aperte e potranno essere fatte anche domenica, dalle 8 alle 11, allo Sportello Abbonamenti de L’Eco di Bergamo, in piazzetta Don Spada o dalle 10 alle 18 allo stand de L’Eco café in piazza della Cittadella in Città Alta, dove sarà possibile visitare il villaggio della «Millegradini» con gli stand di Regione Lombardia e degli sponsor che offriranno ai partecipanti giochi e attività per tutta la famiglia. L’iscrizione ha un costo di 8.50 e permetterà di accedere ai luoghi della cultura e usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici Atb e Teb.

